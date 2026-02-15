Infortunio Saelemaekers recupera per Milan-Como? Cosa filtra dall’ultimo allenamento | PM NEWS

Anche se si era fermato contro il Pisa a causa di un infortunio muscolare, Alexis Saelemaekers potrebbe tornare in campo per la partita tra Milan e Como. Durante l'ultimo allenamento, il tecnico del Milan ha fatto alcune prove con il belga, lasciando trapelare che potrebbe essere disponibile. Il giocatore sta lavorando intensamente per recuperare la forma e poter contribuire alla sfida di domenica.

Dopo la vittoria contro il Pisa in trasferta per 2-1, il Milan torna a San Siro: questo mercoledì sera i rossoneri sfideranno il Como di Fabregas nella partita valida per il recupero della 24^ giornata di campionato. La gara non si è giocata regolarmente per l'indisponibilità del Meazza, impegnato nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Mancano già pochi giorni a una sfida molto importante, visto che il Milan potrebbe tornare a -5 dall'Inter capolista e allungare sulle altre contendenti. Ecco le ultime novità dagli allenamenti odierni. Verso Milan-Como, le ultime novità su Saelemaekers dall'allenamento di Milanello | PM NEWS Alexis Saelemaekers non ha preso parte alla partita contro il Pisa perché il suo problema muscolare si è riacutizzato durante l'allenamento a Milanello.