Infortunio Cabal | il colombiano recupera per Pisa Juve? Quale sensazione filtra dopo l’allenamento di oggi alla Continassa

di Marco Baridon Infortunio Cabal: l’esterno colombiano torna per Pisa Juve? Ecco le sue sensazioni dopo l’allenamento odierno alla Continassa. La seduta di allenamento della Vigilia di Natale alla Continassa non ha portato sotto l’albero il recupero sperato. Mentre la Juventus serra i ranghi in vista dell’ultima trasferta dell’anno a Pisa (sabato 27 dicembre), l’infermeria continua a dettare legge sulle scelte di formazione. Anche nella giornata di oggi, Juan Cabal non si è unito al gruppo. Il difensore colombiano ha svolto ancora una volta un lavoro differenziato, confermando che l’acciacco muscolare accusato la scorsa settimana è più insidioso del previsto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

