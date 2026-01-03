Infortunio Kolasinac come sta il giocatore dell’Atalanta dopo il problema contro la Roma? Le sue condizioni e quando potrà rientrare a disposizione
Sead Kolasinac dell’Atalanta si è infortunato durante la partita contro la Roma. Attualmente, le sue condizioni sono da valutare, ma si ipotizza una contusione che potrebbe non richiedere interventi invasivi. Restano da chiarire i tempi di recupero, con l’obiettivo di rivederlo in campo nel più breve tempo possibile. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in base all’evoluzione del suo stato di salute.
Infortunio Kolasinac, le condizioni del difensore dell’Atalanta dopo il problema contro la Roma. Dovrebbe trattarsi solo di una contusione Ancora una battuta d’arresto per Sead Kolasinac. L’infortunio di Kolasinac torna a far parlare proprio nel momento in cui il difensore bosniaco sembrava aver ritrovato una discreta continuità fisica e di rendimento. Schierato titolare da Palladino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Un'Atalanta con il 4-2-3-1 Mi ha dato risposte che cercavo, è un sistema di gioco che ho utilizzato nel passato, la squadra è brava a farlo, ho giocatori come Kolasinac e Hien che giocano a 4 in nazionale. In certe occasioni si può fare, specie a partita in corso - facebook.com facebook
