Incidente sulla Cilentana scontro tra auto e furgone ad Agropoli Nord

Nel pomeriggio di ieri, lungo la Cilentana, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone sulla corsia sud, vicino allo svincolo di Agropoli Nord. L’evento ha causato disagi alla viabilità, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. La polizia ha prontamente intervenuto per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza sulla strada.

Paura nel pomeriggio di ieri lungo la Cilentana, dove si è verificato un incidente stradale sulla corsia sud, a brevissima distanza dallo svincolo di Agropoli Nord. A scontrarsi una Citroën C3 e un furgone. L'impatto è stato violento e ha causato ingenti danni ai veicoli coinvolti.

