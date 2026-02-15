Incidente stradale in Valassina | ferite 6 persone

Nella notte di domenica 15 febbraio, un incidente sulla SS36 ha coinvolto sei persone e ha causato diverse ferite. L’incidente si è verificato poco dopo le 2 lungo il tratto tra viale Elvezia e Lissone, in direzione nord, quando due veicoli si sono scontrati frontalmente. I soccorritori sono intervenuti sul posto per portare aiuto ai feriti e trasportarli in ospedale.

Incidente stradale nella notte lungo la SS36: sei le persone rimaste coinvolte nello schianto. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 2 di domenica 15 febbraio nel tratto viale Elvezia-Lissone in direzione nord. Dalle prime informazioni diffuse c’è stato uno scontro tra due auto. Sono stati subito allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate ambulanze e automedica. Sul posto anche la pattuglia della Polstrada e i vigili del fuoco. Le persone rimaste coinvolte sono due ragazze di 19 anni e quattro uomini tra i 21 e i 58 anni. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al San Gerardo e al Policlinico di Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un giovane di 18 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso il controllo dell'auto e ribaltato lungo la Valassina, tra Carate Brianza e Seregno centro.

