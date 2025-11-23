Incidente stradale a Foggia scontro tra quattro auto in via Conte Appiano | sei persone ferite

È di sei feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno alle 1.30, in via Conte Appiano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli: due Fiat Panda, una Renault Twingo e una Bmw. Alcuni dei feriti sono stati trasportati in pronto Soccorso al Policlinico di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente stradale a Foggia, scontro tra quattro auto in via Conte Appiano: sei persone ferite

