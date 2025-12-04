Incidente a Sciacca scontro tra scooter e auto | ferita una giovane

Incidente nel quartiere della Perriera a Sciacca, in via Ovidio, dove uno scooter e una Nissan Qashqai si sono scontrati causando il ferimento di una giovane che era in sella al mezzo a due ruote.Alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Incidente a Sciacca, scontro tra scooter e auto: ferita una giovane

