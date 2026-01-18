Doppio incidente stradale durante la notte | ferita una donna

Nella notte si sono verificati due incidenti stradali, uno sulla strada provinciale di Apice e l’altro in contrada San Vitale del capoluogo. Un’automobile si è ribaltata, provocando il ferimento di una donna. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire le situazioni e accertare le cause degli incidenti. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due incidenti stradali sono avvenuti stanotte, il primo sulla strada provinciale di Apice, mentre l'altro in contrada San Vitale del capoluogo. Ad Apice una Fiat Musa per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada impattando un muretto, ma non provocando conseguenze per le persone. Nell'altro incidente si sono scontrate in prossimità di una curva una Nissan Qashqai e una Fiat. Quest'ultima ha finito la sua corsa contro un muro. La passeggera della Fiat è stata trasportata in Ospedale per accertamenti dal personale del 118. Nell'abitacolo erano presenti anche due minori, che fortunatamente sembra che un non abbiano riportato gravi conseguenze.

