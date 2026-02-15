Incidente e scambio d’identità Scoperto a mesi di distanza

Un uomo ha utilizzato la patente del cugino dopo un incidente stradale, ma è stato smascherato mesi dopo. L’uomo aveva dichiarato che quella carta di guida gli apparteneva, cercando di evitare problemi con la legge. Gli investigatori hanno scoperto la verità grazie a controlli incrociati e testimonianze, rivelando che si trattava di un documento rubato a un parente.

Dopo un incidente stradale aveva spacciato la patente del cugino dicendo che era sua. Ma è stato scoperto. Lo scorso mese di ottobre una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare era intervenuta sul luogo di un incidente stradale fra una Bmw e una Citroen, con i conducenti e un passeggero trasportato sulla Bmw. Il conducente della Bmw, un senegalese di 32 anni, era stato sanzionato per non avere concesso la dovuta precedenza e per non essersi sottoposto a visita medica disposta per la revisione della patente di guida. Due mesi dopo, un cittadino senegalese, con le stesse generalità del 32enne coinvolto nell’incidente, ha presentato ricorso al Prefetto per l’annullamento della sanzione, sostenendo di essere stato vittima di sostituzione di persona e producendo una denuncia di smarrimento della patente di guida, esibita sul luogo dell’incidente, presentata a settembre ai carabinieri di Castiglione di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

