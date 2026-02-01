Scoperto un pianeta simile alla Terra a 146 anni luce di distanza | cosa sappiamo

A 146 anni luce dalla Terra, gli astronomi hanno scoperto un pianeta che potrebbe essere simile al nostro. Si trova in una zona che potrebbe permettere la presenza di acqua liquida, ma il suo clima sembra molto più freddo rispetto alla Terra. Gli scienziati stanno studiando i dati per capire se potrebbe essere abitabile o meno. La scoperta apre nuove possibilità, anche se ci sono ancora molti dubbi da chiarire.

A 146 anni luce dalla Terra potrebbe esserci un pianeta potenzialmente abitabile e con molte caratteristiche simili al nostro Pianeta, se non fosse per un dettaglio decisivo: potrebbe essere molto più freddo.

