Spaventoso incidente motociclista sbalzato a 4 metri di distanza
Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale. Un giovane di 20 anni in moto è stato sbalzato a circa quattro metri di distanza dopo l’impatto. È stato immediatamente portato in ospedale in codice rosso, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Drammatico incidente stradale: un motociclista di 20 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffalele. Lo schianto frontale L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di martedì 10 febbraio a Cernusco sul Naviglio, alle porte della Brianza, in via Guarnieri.🔗 Leggi su Monzatoday.it
