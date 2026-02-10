Spaventoso incidente motociclista sbalzato a 4 metri di distanza

Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale. Un giovane di 20 anni in moto è stato sbalzato a circa quattro metri di distanza dopo l’impatto. È stato immediatamente portato in ospedale in codice rosso, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

