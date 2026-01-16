Incidente a Borgo San Giovanni | auto con mamma e due figli finisce fuori strada

Nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, si è verificato un incidente stradale in via Padre Pio a Borgo San Giovanni, Lodi. Un’auto con a bordo una mamma e due figli è uscita dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di verifica.

Borgo San Giovanni (Lodi), 16 gennaio 2026 – Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, in via Padre Pio Buongiorno a Borgo San Giovanni. Per cause in corso di accertamento, un’auto è finita f uori strada. All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte erano già fuori dall’abitacolo. Il bilancio è di tre feriti, tutti trasportati in codice giallo: si tratta di due ragazzi di 11 e 17 anni e di una donna di 46 anni, madre dei ragazzi. Fortunatamente, secondo quanto riscontrato dai sanitari, nessuno dei feriti corre pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, la Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano, la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Borgo San Giovanni: auto con mamma e due figli finisce fuori strada Leggi anche: Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli Leggi anche: Grave incidente in via San Girolamo: auto finisce fuori strada, codice rosso per una ventenne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Carbonia e San Giovanni Suergiu, due incidenti: donna e motociclista in ospedale; Schianto in scooter durante il sorpasso, uomo gravissimo in ospedale. Una 46enne finisce fuori strada a Borgo San Giovanni, paura per due minorenni a bordo - INCIDENTE La donna ha perso il controllo della sua Bmw all’ingresso del paese. ilcittadino.it

Incidente mortale sopra San Giovanni in Valle Aurina: 53enne precipita per 80 metri - L’uomo è precipitato in un’area impervia durante un’escursione. altoadige.it

La giovane, dopo l'incidente avvenuto lunedì mattina, era stata portata d'urgenza a Borgo Trento ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.