Incidente a Bitetto | auto finisce fuori strada muore una ventenne

Questa mattina a Bitetto si è verificato un incidente grave. Un’auto è finita fuori strada e ha investito una ragazza di 20 anni, che ha perso la vita. La tragedia si aggiunge al bilancio già pesante di questo fine settimana sulle strade della provincia di Bari. La ragazza viaggiava da sola e ora si cerca di chiarire cosa abbia causato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più niente da fare.

Si fa ancora più pesante il bilancio di questo fine settimana sulle strade baresi. Oltre all'incidente avvenuto sulla Mola-Rutigliano, costato la vita a una ragazza di 26 anni, un secondo sinistro mortale è avvenuto a Bitetto, sulla strada che collega la cittadina a Bitritto, dove è deceduta una.

