Violento scontro tra auto sulla Provinciale | due giovanissime portate in ospedale

Due giovani di 19 anni sono rimaste ferite domenica sera in un incidente tra due auto sulla Sp3 a Casto, nei pressi della sede Raffmetal di Malpaga. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi.I soccorsi sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

