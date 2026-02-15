Incendio a Roma in fiamme un magazzino a Tor Sapienza | salvata parte della merce
Sabato 14 febbraio, un incendio ha colpito un magazzino di circa 600 metri quadrati in via Prenestina 931 a Tor Sapienza, a causa di un corto circuito. L’incendio ha sprigionato fumo nero denso che ha invaso la strada, spingendo i residenti a chiudere le finestre. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a mettere in salvo parte della merce custodita all’interno.
Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, un violento incendio ha interessato un capannone di circa 600 metri quadrati situato in via Prenestina 931, nel quartiere di Tor Sapienza, nella periferia est della Capitale. L’emergenza è stata segnalata intorno alle 16.50, quando la sala operativa dei vigili del fuoco ha disposto l’invio di più squadre per fronteggiare le fiamme che avevano già coinvolto l’interno del deposito, adibito allo stoccaggio di merci di vario tipo. Sul luogo del rogo sono intervenuti diversi mezzi e unità operative, che hanno avviato subito le operazioni di spegnimento per contenere l’avanzata del fuoco e impedire che l’incendio si propagasse all’intera struttura.🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti
Roma, incendio nel campo nomadi di Tor Sapienza: due feriti, uno in codice rossoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
