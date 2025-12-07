Roma incendio nel campo nomadi di Tor Sapienza | due feriti uno in codice rosso

Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, incendio nel campo nomadi di Tor Sapienza: due feriti, uno in codice rosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

++ Ultima ora ++ Incendio in un appartamento, salvate e portate in ospedale 4 persone tra cui due disabili https://www.romatoday.it/~go/i/55050136132825 - facebook.com Vai su Facebook

#unagiornataparticolare Roma in fiamme: l’incendio parte dal Circo Massimo Vai su X

Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti - Incendio nella notte nel campo nomadi di via Amarilli, nella zona di Tor Sapienza, a Roma. Da iltempo.it

Via Amarilli, incendio nella notte in campo nomadi: due feriti, uno è grave - A fuoco alcune baracche, il ferito più grave in codice rosso all'ospedale Umberto I per ustioni e problemi respiratori ... Segnala roma.corriere.it

ROMA EST - Baracche in fiamme nella notte, un rom ustionato e intossicato - Drammatico incendio all’alba di oggi, domenica 7 dicembre, in un campo rom alla periferia Est di Roma. Scrive tiburno.tv

Paura a Tor Sapienza, incendio in un campo rom: due persone ferite e intossicate, una in codice rosso - L’allarme è scattato nella notte, quando hanno preso fuoco due baracche del campo rom a Tor Sapienza. Scrive fanpage.it

Roma. Arrestata banda di zingari autori di 46 rapine con la violenza ad anziani, sale giochi e bar - Gli assalti a metà pomeriggio o in prima serata, quando le vittime erano a cena e davanti alla tv. Scrive ilcorrieredelgiorno.it

Maxi operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti nel campo nomadi di via Gordiani - CRONACA – I Carabinieri hanno arrestato 18 persone, ritenute di far parte di un gruppo criminale responsabile di numerosi reati contro il patrimonio. Riporta lanotiziaoggi.it