Roma incendio nel campo nomadi di Tor Sapienza | due feriti uno in codice rosso

Affaritaliani.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma incendio nel campo nomadi di tor sapienza due feriti uno in codice rosso

© Affaritaliani.it - Roma, incendio nel campo nomadi di Tor Sapienza: due feriti, uno in codice rosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti - Incendio nella notte nel campo nomadi di via Amarilli, nella zona di Tor Sapienza, a Roma. Da iltempo.it

roma incendio campo nomadiVia Amarilli, incendio nella notte in campo nomadi: due feriti, uno è grave - A fuoco alcune baracche, il ferito più grave in codice rosso all'ospedale Umberto I per ustioni e problemi respiratori ... Segnala roma.corriere.it

roma incendio campo nomadiROMA EST - Baracche in fiamme nella notte, un rom ustionato e intossicato - Drammatico incendio all’alba di oggi, domenica 7 dicembre, in un campo rom alla periferia Est di Roma. Scrive tiburno.tv

roma incendio campo nomadiPaura a Tor Sapienza, incendio in un campo rom: due persone ferite e intossicate, una in codice rosso - L’allarme è scattato nella notte, quando hanno preso fuoco due baracche del campo rom a Tor Sapienza. Scrive fanpage.it

roma incendio campo nomadiRoma. Arrestata banda di zingari autori di 46 rapine con la violenza ad anziani, sale giochi e bar - Gli assalti a metà pomeriggio o in prima serata, quando le vittime erano a cena e davanti alla tv. Scrive ilcorrieredelgiorno.it

roma incendio campo nomadiMaxi operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti nel campo nomadi di via Gordiani - CRONACA  – I Carabinieri hanno arrestato 18 persone, ritenute di far parte di un gruppo criminale responsabile di numerosi reati contro il patrimonio. Riporta lanotiziaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Incendio Campo Nomadi