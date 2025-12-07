Roma incendio in campo nomadi a Tor Sapienza | due feriti

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Incendio nella notte nel campo nomadi di via Amarilli, nella zona di Tor Sapienza, a Roma. Due persone sono rimaste ferite e una di questa è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori. Sul posto, dove sono andate a fuoco alcune baracche, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, i carabinieri e il 118. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti

