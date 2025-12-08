Muore a 71 anni nell’incendio dopo l’esplosione nell’appartamento

BARBERINO DEL MUGELLO – Muore nell’incendio dopo l’esplposione all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti questa notte (8 dicembre) alle 3,45 in via Giuseppe Garibaldi, in seguito ad una esplosione dal quale si è sviluppato un incendio in un appartamento situato al primo piano di un edificio composto da due livelli fuori terra. Sul posto sono state inviate tre squadre, un’autobotte e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla ricognizione all’interno dell’appartamento dove è stato trovato un uomo di 71 anni privo di via. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it