Livorno | muore una donna nell’incendio del suo appartamento

L'allarme è stato dato dai vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, un'automedica le ambulanze di Croce Rossa e Misericordia di Montenero L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: muore una donna nell’incendio del suo appartamento

