Acciaroli morta l' anziana ustionata dopo un incendio domestico

Un'anziana donna di 90 anni è deceduta dopo essere rimasta gravemente ustionata in un incendio domestico avvenuto ieri ad Acciaroli, nel comune di Pollica. L'incidente ha coinvolto la sua abitazione, portando i soccorsi sul luogo, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incendio.

Non ce l'ha fatta l'anziana di 90 anni rimasta gravemente ustionata nella giornata di ieri all'interno della propria abitazione ad Acciaroli (Pollica). La donna è deceduta all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata trasferita d'urgenza in seguito alle gravi ferite riportate.

A Acciaroli si è verificato uno scoppio di una bombola di gas all’interno di un’abitazione, causando ustioni a un’anziana residente. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare eventuali danni. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli periodici sugli impianti domestici per garantire la sicurezza delle abitazioni. Incendio domestico a Orzinuovi: anziana paralizzata muore intossicata dal fumo

Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio, un incendio domestico ha causato la morte di una donna di 75 anni a Orzinuovi, in provincia di Brescia. L'anziana, paralizzata, è rimasta vittima di un'intossicazione da fumo all'interno della sua abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco ha tentato di contenere i danni, ma purtroppo non è stato possibile salvare la donna.

