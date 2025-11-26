Incendio nella notte auto distrutta dalle fiamme a Domodossola

Incendio nella notte a Domodossola, dove un'auto è stata distrutta dalle fiamme.É successo in Borgata Quartero, dove intorno alle 4 è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa due ore per riuscire a estinguere le fiamme e mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

