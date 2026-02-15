In quattro in giro per Milano a caccia di vittime poi il furto ai danni di un' anziana | in manette

Quattro uomini sono stati arrestati dopo aver rubato la borsa a una donna anziana a Milano. La banda si muoveva in gruppo, cercando di individuare le loro vittime tra i passanti. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio in una piazza molto frequentata, quando l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sui sospetti. La vittima si è accorta del furto solo dopo, quando ha visto i malviventi allontanarsi in fretta.

In quattro, schierati per cercare la prossima vittima a cui rubare la borsa. Poi l'anziana signora presa di mira. La polizia ha arrestato a Milano due cittadini peruviani di 23 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per tentato furto aggravato in concorso. Giunti nei pressi di un locale in via Malpighi, i due esecutori materiali del colpo - il 23enne e il 26enne - si sono posizionati all'ingresso mentre gli altri due complici osservavano a distanza facendo da 'palo'. Dopo pochi minuti hanno notato una donna di 73 anni con uno zaino nel cestino della bici.