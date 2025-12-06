Truffa ai danni di un' anziana un arresto

Casertanews.it | 6 dic 2025

Ieri pomeriggio, ad Aversa, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento (come riporta napolitoday.it) hanno tratto in arresto un uomo accusato di truffa aggravata, commesso ai danni di una 68enne di Vico Equense. Lo scorso 14 agosto, l'arrestato, in concorso con altro soggetto ancora non. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

