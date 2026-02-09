Maltrattamenti aggravati ai danni della compagna | in manette un 39enne di Arese

Un uomo di 39 anni di Arese è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la compagna. La donna ha denunciato ripetuti episodi di controllo e violenza, legati a una gelosia eccessiva. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione e l’uomo si trova ora in carcere.

Arese (Milano), 9 febbraio 2026 – Ossessionato dalla gelosia, controllava e maltrattava la sua compagna. In un'occasione l'aveva colpita con una lampada, in un'altra l'aveva minacciata con una pistola. Violenze fisiche e anche psicologiche ripetute tra cui l'obbligo di interrompere ogni rapporto con la sua famiglia. In più le controllava il telefono e per gelosia l'aveva obbligata a lasciare il lavoro, segregandola in casa. Alla fine, lo scorso 5 febbraio, è stato arrestato un italiano di 39 anni di Arese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati.

