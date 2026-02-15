A Kathmandu, un gruppo di devoti indù ha partecipato al Festival di Shivaratri, fumando cannabis per onorare la tradizione religiosa. La celebrazione coinvolge soprattutto giovani e sacerdoti, che si riuniscono nelle strade della città antica. Molti portano offerte di fiori e candele, mentre altri si immergono nelle pratiche spirituali della festa.

(LaPresse) Santoni indù e devoti, per lo più giovani, hanno celebrato il festival di Shivaratri a Kathmandu, capitale del Nepal. Tutti hanno festeggiato fumando cannabis visto il legame con Shiva, spesso raffigurato mentre fuma erba. La marijuana è solitamente vietata nel Paese dell’Asia meridionale, ma vengono fatte delle eccezioni come le celebrazioni di Shiva. I devoti hanno pregato e ballato al ritmo dei canti religiosi nel tempio, un punto di riferimento per gli indù che costituiscono circa l’81% della popolazione nepalese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - In Nepal si celebra il Festival di Shivaratri: vecchi e giovani indù fumano cannabis

