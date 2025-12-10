I sei finalisti di Sanremo Giovani | chi sono gli artisti che si giocano il festival

Sei talentuosi artisti sono stati selezionati dalla giuria di Sanremo Giovani per contendersi un posto nella finale del 14 dicembre su Rai1. Questi giovani cantanti sono pronti a dimostrare il loro valore e a conquistare il pubblico, rappresentando le nuove promesse della musica italiana. Scopriamo insieme chi sono i finalisti di questa prestigiosa competizione.

Ecco chi sono i sei artisti scelti dalla giuria di Sanremo Giovani che si giocheranno la finale del 14 dicembre, in prima serata su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo Giovani, ecco chi sono i sei finalisti Vai su X

Italian Music. Ecco i 6 finalisti di #SanremoGiovani, che parteciperanno alla finale sul palco di Sarà Sanremo il 14 dicembre: • Angelica Bove • Antonia • Nicolò Filippucci • Seltsam • Senza Cri • Welo - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti - Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Da tg24.sky.it