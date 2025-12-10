I sei finalisti di Sanremo Giovani | chi sono gli artisti che si giocano il festival

Fanpage.it | 10 dic 2025

Sei talentuosi artisti sono stati selezionati dalla giuria di Sanremo Giovani per contendersi un posto nella finale del 14 dicembre su Rai1. Questi giovani cantanti sono pronti a dimostrare il loro valore e a conquistare il pubblico, rappresentando le nuove promesse della musica italiana. Scopriamo insieme chi sono i finalisti di questa prestigiosa competizione.

Ecco chi sono i sei artisti scelti dalla giuria di Sanremo Giovani che si giocheranno la finale del 14 dicembre, in prima serata su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sei finalisti sanremo giovaniSanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti - Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Da tg24.sky.it