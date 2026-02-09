In partenza Le ruote dei genitori uno spazio di ascolto e confronto in Bassa Romagna

Questa mattina parte “Le ruote dei genitori”, un servizio pensato per aiutare i genitori a condividere problemi e trovare risposte. Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deciso di creare uno spazio aperto in cui le persone possano parlare e ascoltare senza giudizi. L’obiettivo è offrire un momento di confronto reale, lontano da formalità e formalismi, per aiutare le famiglie a sentirsi meno sole.

