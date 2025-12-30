Ha curato migliaia di bambini per il dottor Gagliardi scatta l’ora della pensione
Il dottor Luigi Gagliardi, storico direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, si avvia alla pensione dopo aver dedicato la sua carriera alla cura di migliaia di bambini. Mercoledì 31 dicembre 2025 segna la fine di un percorso professionale di oltre trent’anni, durante i quali ha contribuito significativamente al servizio sanitario locale e al benessere della comunità.
Lido di Camaiore (Lucca), 30 dicembre 2025 – Mercoledì 31 dicembre è l’ultimo giorno di lavoro per Luigi Gagliardi, direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore e direttore del dipartimento Materno infantile dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Numerose le attività che ha svolto e i ruoli di responsabilità che ha ricoperto nel corso della sua lunga attività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Per molti anni, seguendo la sua vocazione, il dottor Gagliardi si è infatti preso cura di migliaia di piccoli pazienti ed è diventato un volto amico per diverse generazioni di bambini e genitori della Versilia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il ricordo di Gagliardi: "Fulvio era espertissimo. Migliaia di ore di volo"
Leggi anche: Come ha fatto un medico in pensione a rivoluzionare lo studio dei dinosauri: la storia del dottor Lockwood
Riccardo, l'imprenditore 20enne volontario in Pediatria: «Ero stato curato in quelle stanze da bambino»; Pizzo, l'abbraccio a Pino il Gazzella. Da 50 anni barbiere e amico; TEOBALDO CINQUE E I 95 ANNI. HA CURATO BIMBI E FONDATO LA SOCIETA' SPORTIVA SAN GREGORIO; Pokémon GCC - Confezione regalo Tempesta: A te, fra 25 anni.
Ha curato migliaia di bambini, per il dottor Gagliardi scatta l’ora della pensione - Milanese, direttore della Pediatria dell’ospedale Versilia e del dipartimento Materno infantile dell’Asl Toscana nord ovest, era a Lido di Camaiore da molti anni ... lanazione.it
Nonna Marianna compie 100 anni, festa a Grumo Nevano: “Da infermiera ha curato migliaia di bimbi malati” - Nonna Marianna per anni infermiera pediatrica al Policlinico di Napoli. fanpage.it
Bambini da ogni parte del mondo curati da 10 anni al Regina Margherita di Torino: accolti più di 100 bimbi in 3 anni - “Oggi scegliamo di dedicare questo ospedale ai bambini del mondo, perché ovunque, nel mondo, i bambini devono sapere che a Torino c'è un luogo dove, se hanno bisogno, possono essere accolti e curati”, ... torinotoday.it
TEOBALDO CINQUE E I SUOI 95 ANNI. HA CURATO BIMBI E FONDATO LA SOCIETA’ SPORTIVA SAN GREGORIO L'AQUILA - Con la sua aria seriosa, ma affabile e delicata con i bambini, il pediatra Teobaldo Cinque ha tenuto in cura migliaia di piccoli aqui - facebook.com facebook
Alessandro Quarta incanta Londra con Giuseppe Magagnino. Grazie @LondonOneRadio per aver curato la diretta live dell'evento consentendo a migliaia di persone di poterlo seguire. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.