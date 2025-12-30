Ha curato migliaia di bambini per il dottor Gagliardi scatta l’ora della pensione

Il dottor Luigi Gagliardi, storico direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, si avvia alla pensione dopo aver dedicato la sua carriera alla cura di migliaia di bambini. Mercoledì 31 dicembre 2025 segna la fine di un percorso professionale di oltre trent’anni, durante i quali ha contribuito significativamente al servizio sanitario locale e al benessere della comunità.

Lido di Camaiore (Lucca), 30 dicembre 2025 – Mercoledì 31 dicembre è l’ultimo giorno di lavoro per Luigi Gagliardi, direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore e direttore del dipartimento Materno infantile dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Numerose le attività che ha svolto e i ruoli di responsabilità che ha ricoperto nel corso della sua lunga attività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Per molti anni, seguendo la sua vocazione, il dottor Gagliardi si è infatti preso cura di migliaia di piccoli pazienti ed è diventato un volto amico per diverse generazioni di bambini e genitori della Versilia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

