Rating di legalità cosa cambia da marzo e perché è importante per le imprese
Il rating di legalità cambia da marzo a causa di un nuovo regolamento approvato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che introduce regole più stringenti per le aziende. A partire dal 16 marzo, le imprese dovranno adeguarsi a requisiti più severi per ottenere o mantenere il punteggio, influenzando così il loro accesso a finanziamenti e appalti pubblici. Per esempio, le verifiche sui controlli interni si rafforzano, rendendo più difficile ottenere il rating senza rispettare i nuovi standard.
Significative novità in arrivo per il mondo delle imprese. Dal prossimo 16 marzo, infatti, entra in vigore il nuovo Regolamento sul rating di legalità, approvato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Agcm con delibera n. 318122026. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332026. La nuova disciplina sostituisce integralmente quella del 2020 e aggiorna il quadro normativo alla luce dell’esperienza applicativa, degli orientamenti giurisprudenziali e delle osservazioni emerse nella consultazione pubblica del maggio 2025. Nel nuovo testo, si è tenuto conto anche dei pareri espressi dai Ministeri dell’Interno e di Giustizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
