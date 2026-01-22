Cyber risk e credito un attacco informatico può bloccare i prestiti alle imprese

Un attacco informatico può influire significativamente sulla disponibilità di credito per le imprese. Oltre ai danni tecnici, i rischi legati alla sicurezza digitale possono compromettere la relazione con le banche, rendendo più difficile ottenere prestiti o finanziamenti. È fondamentale adottare strategie di cybersecurity efficaci per proteggere la stabilità finanziaria e mantenere un rapporto di fiducia con gli istituti di credito.

Subire un attacco informatico oggi non significa soltanto dover affrontare un problema tecnico, ma può incidere anche sul rapporto con le banche e sull’accesso al credito. Secondo un documento pubblicato il 19 gennaio dalla Banca d’Italia, il rischio cyber di un’azienda sta entrando a pieno titolo nella valutazione del merito creditizio. In altre parole, la capacità di un’impresa di proteggersi dagli attacchi informatici e di gestirne le conseguenze può incidere sulla probabilità di ottenere un prestito, sulle condizioni applicate e, in prospettiva, sul costo del capitale. Il legame tra attacchi informatici e solidità finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

