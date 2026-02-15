Implacabile Vittozzi! Lisa non sbaglia niente ed è oro nell' inseguimento 10 km

Lisa Vittozzi ha dominato la gara di inseguimento sui 10 km, dimostrando una precisione invidiabile che le ha permesso di superare anche la favorita norvegese Kirkeeide. La sua performance impeccabile le ha regalato la prima vittoria individuale in questa specialità, lasciando il pubblico senza parole.

E' arrivata la prima vittoria individuale per il biathlon italiano nella storia delle Olimpiadi. Lisa Vittozzi prende il testimone lanciato da Federica Brignone quasi un'ora prima da Cortina e vince l'inseguimento femminile 10 km. Una settimana fa l'argento della staffetta mista, adesso la 31enne di Sappada è arrivata da sola, incitata da quasi 20 mila persone. Ha staccato le rivali con quattro poligoni senza errori, si è goduta l'ultimo giro in solitudine, in piena felicità, in un giorno di sole e gioia, ricordando tutta la sua carriera, il suo oro mondiale, la coppa del mondo, le due medaglie olimpiche in staffetta e adesso questo trionfo.