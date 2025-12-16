Riqualificazione di spazi sportivi all’aperto Estra e Pistoia Basket vanno a braccetto

Il progetto RiqualifichiAMO, ideato dal Pistoia Basket, mira a riqualificare spazi sportivi all’aperto in Toscana, promuovendo inclusione, benessere e rigenerazione urbana. Avviato con la stagione 2025/26, questa iniziativa triennale coinvolge Estra e diverse città, valorizzando playground e aree sportive per favorire l’aggregazione e l’attività fisica nel territorio.

AREZZO Lo sport come strumento di inclusione, benessere e rigenerazione urbana. È questo lo spirito di RiqualifichiAMO, il progetto sociale triennale ideato dal Pistoia Basket e avviato con la stagione sportiva 202526, che punta alla riqualificazione di playground e spazi sportivi all'aperto in diverse città della Toscana. All'interno di questo percorso regionale, Estra ha scelto di sostenere un intervento anche ad Arezzo, rafforzando il proprio impegno a favore delle comunità locali in cui opera. L'intervento interesserà spazi sportivi all'aperto inseriti in contesti urbani di prossimità, luoghi pensati per essere vissuti quotidianamente da cittadini di tutte le età.

