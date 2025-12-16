Riqualificazione di spazi sportivi all’aperto Estra e Pistoia Basket vanno a braccetto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto RiqualifichiAMO, ideato dal Pistoia Basket, mira a riqualificare spazi sportivi all’aperto in Toscana, promuovendo inclusione, benessere e rigenerazione urbana. Avviato con la stagione 2025/26, questa iniziativa triennale coinvolge Estra e diverse città, valorizzando playground e aree sportive per favorire l’aggregazione e l’attività fisica nel territorio.

riqualificazione di spazi sportivi all8217aperto estra e pistoia basket vanno a braccetto

© Lanazione.it - Riqualificazione di spazi sportivi all’aperto. Estra e Pistoia Basket vanno a braccetto

AREZZO Lo sport come strumento di inclusione, benessere e rigenerazione urbana. È questo lo spirito di RiqualifichiAMO, il progetto sociale triennale ideato dal Pistoia Basket e avviato con la stagione sportiva 202526, che punta alla riqualificazione di playground e spazi sportivi allaperto in diverse città della Toscana. All’interno di questo percorso regionale, Estra ha scelto di sostenere un intervento anche ad Arezzo, rafforzando il proprio impegno a favore delle comunità locali in cui opera. L’intervento interesserà spazi sportivi all’aperto inseriti in contesti urbani di prossimità, luoghi pensati per essere vissuti quotidianamente da cittadini di tutte le età. Lanazione.it

riqualificazione spazi sportivi all8217apertoRiqualificazione di spazi sportivi all’aperto. Estra e Pistoia Basket vanno a braccetto - AREZZO Lo sport come strumento di inclusione, benessere e rigenerazione urbana. lanazione.it

riqualificazione spazi sportivi all8217aperto'Riqualifichiamo', progetto per spazi sportivi più sicuri e inclusivi - Restituire alla comunità toscana spazi sportivi pubblici rinnovati, sicuri e pienamente fruibili per tutte le età e discipline. ansa.it