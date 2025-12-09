Impianti sportivi il Comune rivendica investimenti e risultati | Partivamo da sottozero ora sono 24
Un bilancio dettagliato sullo stato degli impianti sportivi cittadini è stato al centro dell’incontro convocato da Sud chiama Nord a Palazzo Zanca. Il sindaco Federico Basile, affiancato dall’assessore con delega allo Sport Massimo Finocchiaro e dall’esperto Francesco Giorgio, ha illustrato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cateno De Luca. . Anche gli impianti sportivi sono un autentico esempio di buon governo della città di Messina! - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X
Impianti sportivi, il Comune offre l’aiutino - Questi i fondi accantonati dal Comune di Valsamoggia per aiutare le società sportive che non ce la fanno a sostenere i vertiginosi aumenti dei canoni ... Da ilrestodelcarlino.it