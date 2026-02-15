Imola riscopre i sapori locali | il CamBiomercato premia il consumo consapevole e le antiche varietà agricole

Il CamBiomercato di Imola ha portato alla luce le tradizioni agricole della zona, favorendo il consumo di varietà antiche e sostenibili. Ogni mercoledì pomeriggio, il centro sociale Zolino si anima con mercanti e clienti che scambiano prodotti freschi e genuini, rafforzando il legame tra campagna e città.

Il Ritorno al Contadino: CamBiomercato Imola e l’Ascesa del Consumo Consapevole. Imola, 15 febbraio 2026 – Ogni mercoledì pomeriggio, il centro sociale Zolino si trasforma in un vivace punto d’incontro tra produttori locali e consumatori attenti alla qualità e alla sostenibilità. Il ‘CamBiomercato Imola’, giunto al suo terzo anno, riflette una crescente tendenza verso un consumo più consapevole e un ritorno alle tradizioni agricole del territorio, offrendo un’alternativa concreta alla grande distribuzione. Un’Onda Verde nel Cuore di Imola. L’iniziativa, nata dall’impegno del Gruppo Acquisto Solidale di Imola, non è solo un mercato, ma un vero e proprio laboratorio di comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu Curcuris realizza un frutteto storico comunale per riscoprire e tutelare le antiche varietà della Ma A Curcuris i lavori per il nuovo frutteto storico sono iniziati. Varietà tardiva di clementine per aumentare il consumo di frutta made in UE Per favorire il consumo di frutta europea, è importante valorizzare varietà autoctone di clementine a maturazione tardiva, disponibili da gennaio.