Curcuris realizza un frutteto storico comunale per riscoprire e tutelare le antiche varietà della Ma

Curcuris realizza un frutteto storico comunale per riscoprire e tutelare le antiche varietà della Marmilla

A Curcuris i lavori per il nuovo frutteto storico sono iniziati. Si tratta di un progetto che mira a recuperare e tutelare le antiche varietà di frutta della zona. Gli operai hanno già piantato i primi alberi, e presto il frutteto sarà aperto alla comunità. L’obiettivo è riscoprire le radici agricole e valorizzare il patrimonio locale.

Curcuris riscopre le sue radici agricole con un frutteto storico dedicato alle antiche varietà della Marmilla. Un ettaro di terreno lungo le sponde del Rio Mannu a Curcuris sarà riqualificato per ospitare un frutteto storico comunale, un progetto ambizioso volto a preservare la biodiversità agricola e a valorizzare il patrimonio culturale della Marmilla. La presentazione del piano di recupero è prevista per venerdì 13 febbraio, alle 18.30, nella mediateca comunale di recente inaugurazione. L'iniziativa nasce dalla necessità di contrastare la perdita delle varietà locali e promuovere la cultura rurale del territorio. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, la collaborazione scientifica di AGRIS e dell'Università di Sassari, il progetto del frutteto è stato curato dall'agronomo Sandro Marchi. Un frutteto storico con l'ambizione di valorizzare e sviluppare le specie fruttifere del territorio. È l'idea del Comune di Curcuris che, di recente, ha acquistato un terreno agricolo non distante dal centro abitato.

