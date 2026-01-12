Varietà tardiva di clementine per aumentare il consumo di frutta made in UE

Per favorire il consumo di frutta europea, è importante valorizzare varietà autoctone di clementine a maturazione tardiva, disponibili da gennaio. Questa strategia permette di offrire prodotti di qualità durante i mesi in cui il mercato si riempie di frutta proveniente da paesi extra-UE, contribuendo a sostenere la produzione locale e a promuovere il “Made in Europe”.

La necessità di puntare su varietà autoctone europee a maturazione tardiva, da gennaio in poi, è essenziale per cercare di aumentare il consumo di frutta “Made in Europe” in un periodo dell’anno in cui il mercato europeo ha prevalentemente esaurito la propria produzione cedendo il posto, sugli scaffali, a clementine provenienti da paesi extraUE, prevalentemente dell’area del Mediterraneo. Nell’ambito del progetto Enjoy Dolce Frutta la OP Melodia promuove la conoscenza della clementina tardiva Perrina, nuova varietà italiana di clementine sviluppata per estendere la stagione agrumicola italiana, che in genere si conclude all’inizio di gennaio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

