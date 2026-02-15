Immobiliare in Europa | Parigi svetta Roma quarta Via Panisperna tra le zone più care

Parigi Domina la Scala Immobiliare Europea, Roma Quarta: Via Panisperna tra le Zone Più Esclusive. Parigi si conferma la città più costosa d’Europa per l’acquisto di una casa, con prezzi che superano i 12.000 euro al metro quadrato in alcune zone. Roma si posiziona al quarto posto, con la storica via Panisperna a trainare i valori immobiliari tra i 7.100 e i 9.600 euro al metro quadrato. L’indagine di Time Out rivela un mercato in evoluzione, con sorprese come Salonicco e Margate tra le destinazioni emergenti. La Vettrina del Lusso: Parigi Inarrivabile. La rue Des Gravilliers, nel cuore di Parigi, rappresenta l’apice del mercato immobiliare europeo, con un costo medio che supera i 12.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma si conferma tra le città europee con le bollette più alte di luce e gas.

Il mercato immobiliare italiano mantiene il suo trend di crescita, con i prezzi delle case che aumentano del 4% in un anno.

La meravigliosa Via Panisperna. Non ci voglio credere, ditemi che è AI facebook

Libreria Panisperna 220, via Panisperna 220, #Roma x.com