Ilary Blasi riceve l'anello da Bastian Muller | il prezioso regalo durante la vacanza a Parigi

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary Blasi ha ricevuto un anello da Bastian Muller durante una vacanza a Parigi, un gesto che ha attirato l’attenzione dei paparazzi. La conduttrice si trovava nella capitale francese con il suo compagno, e il regalo è stato consegnato in un ristorante romantico vicino alla Senna. La coppia ha mostrato intimità e felicità, mentre passeggiava mano nella mano tra le luci della città.

