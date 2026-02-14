Francesca Pascale si è infuriata giovedì al Carnevale di Viareggio perché alcuni manifestanti Pro Pal le hanno rivolto insulti, portandola a gridare:

Sfuriata di Francesca Pascale contro dei manifestanti Pro Pal giovedì durante il momento di riflessione sui diritti umani organizzato prima del Corso del giovedì Grasso durante il Carnevale di Viareggio. “Vergogna, lavatevi con acqua e sapone. Pagati da Hamas”, ha urlato l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi come mostra un video di NoiTv. Pascale sui social ha dato la sua versione dei fatti. “Un gruppo è arrivato sotto il palco: c’è chi mi ha urlato insulti di genere e chi ‘cortigiana di Berlusconi’. Mi hanno definito Fascista”, ha spiegato su Instagram. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La furia di Francesca Pascale contro i manifestanti Pro Pal al Carnevale di Viareggio: "Vergogna, lavatevi"

Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale si rivolge duramente ai manifestanti pro Pal.

Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale ha rivolto parole dure ai manifestanti pro Pal.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: IL MONDO AL CONTRARIO DI FRANCESCA ALBANESE; È arrivato nelle sale il documentario su Francesca Albanese (e, ancora prima, ci sono arrivate le polemiche); Viareggio, Francesca Pascale infuriata coi ProPal al Carnevale: Vi taglierebbero la testa – Cosa è successo / VIDEO; Pronto soccorso di Sassari, Francesca Masala (FDI): Venite solo per le urgenze. Ma chi decide cos'è un'emergenza?.

Leggo che Francesca Pascale, al carnevale di Viareggio, ha insultato con squisita grazia i manifestanti pro Palestina. Così Repubblica: “Scontro acceso al Carnevale di Viareggio. Sotto il palco del terzo corso mascherato, dove era attesa per il Premio Funari, facebook

Viareggio, Francesca Pascale ai ProPal: "Lavatevi" e "Andate a Gaza, vi taglierebbero la testa" x.com