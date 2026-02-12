Francesca Pascale lo sfogo contro i manifestanti pro Pal | Lavatevi

Francesca Pascale ha risposto duramente ai manifestanti pro Palestina che si sono radunati in città. Con un tono diretto, ha detto loro di “lavarsi” e li ha apostrofati con parole dure, come “vergogna”. Poi ha aggiunto che, secondo lei, chi protesta dovrebbe andare a Gaza, dove rischierebbero di perdere la testa. La sua reazione ha suscitato commenti e discussioni tra chi la sostiene e chi invece la critica.

"Lavatevi". "Vergogna". "Andate a Gaza, vi taglierebbero la testa". "Credere, obbedire, combattere per la democrazia e la libertà". Un duro diverbio si è scatenato al Carnevale di Viareggio tra l'ex compagna storica di Silvio Berlusconi e un gruppetto di manifestanti pro Palestina.

