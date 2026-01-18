Addio alla storica discoteca Supermarket di Torino Madonna di Campagna | annunciata la chiusura ultima serata a San Valentino

La discoteca Supermarket di Torino, simbolo di diverse generazioni, chiude ufficialmente i battenti. Dopo anni di attività, l’ultima serata si terrà il 14 febbraio, giorno di San Valentino. L’annuncio ufficiale arriva con un messaggio semplice e diretto, segnando la fine di un’epoca per il locale di viale Madonna di Campagna. La chiusura rappresenta un momento di riflessione per un luogo che ha fatto parte della vita notturna torinese.

“Le epoche non chiedono permesso. Finiscono. Ciao Supermarket”. Così oggi, domenica 18 gennaio 2026, la storica discoteca di viale Madonna di Campagna a Torino ha annunciato la propria chiusura dopo l'ultima serata e notte di ballo, fissati simbolicamente per la sera di San Valentino, 14 febbraio 2026, e per la notte successiva. Un modo come un altro per dire che il filo conduttore della sua esistenza, iniziata nel 1998, è stato l'amore. “Dopo anni di notti infinite - scrivono ancora i responsabili dell'attività -, di bassi che vibravano nello stomaco, di sudore, sorrisi, abbracci, incontri casuali diventati amicizie, amori nati sotto una strobo e idee cresciute nel buio, è arrivato il momento di dire addio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

