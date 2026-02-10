Laura Pausini e l’Inno di Mameli dopo Vasco Rossi interviene a bomba anche Morgan | Ciò che avete visto… VIDEO

Dopo il ritorno di Laura Pausini con nuovi progetti e molte apparizioni pubbliche, sui social sono scoppiate polemiche. Prima Vasco Rossi aveva commentato, ora anche Morgan si è unito alla discussione, commentando duramente quanto visto durante l’esibizione. La scena ha acceso un dibattito acceso tra i fan e gli utenti online.

Il rientro sulle scene di Laura Pausini, accompagnato da nuovi progetti e da una forte esposizione mediatica, è stato segnato da una serie di polemiche esplose soprattutto sui social. Dopo alcune discussioni che hanno coinvolto altri artisti, l’attenzione si è concentrata sull’esecuzione dell’ Inno di Mameli durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, diventata oggetto di commenti e critiche. La performance, pensata per un contesto istituzionale e simbolico, ha diviso il pubblico e ha alimentato un dibattito ampio. Tra le reazioni più discusse, si è aggiunta quella di Morgan, intervenuto con una valutazione articolata, distinguendo tra la prova vocale dell’artista e le scelte dell’arrangiamento musicale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Laura Pausini torna sulle scene con un’interpretazione dell’Inno di Mameli che non è piaciuta a tutti.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha fatto discutere ancora, ma questa volta non si parla di sport.

Argomenti discussi: Il gorgheggio sull’Inno d’Italia e l’accusa di alto tradimento a Mameli: ma cosa ha sbagliato Laura Pausini?; Olimpiadi Milano Cortina, Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro; L’Inno di Mameli, Laura Pausini e l’Italia che non sa più distinguere la realtà dalla propaganda; Olimpiadi, Laura Pausini canta l'Inno nazionale e il web si divide: Lo ha rovinato, La perfezione.

