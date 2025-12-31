Bimba di 4 anni cade in mare tra molo e nave la mamma si tuffa senza esitazione | il video del salvataggio

Una bambina di quattro anni è finita in mare tra un molo e una nave da crociera. Immediatamente, la madre ha reagito prontamente, tuffandosi per salvarla. Questo video riprende il salvataggio, evidenziando la prontezza e il senso di responsabilità di una madre di fronte a una situazione di emergenza.

Una bimba di 4 anni è caduta in mare, tra un molo e una nave da crociera, e la mamma si è tuffata senza esitazione. Il fatto è accaduto alle Bahamas, la scena è stata ripresa in un video virale sui social. Le due sono state subito soccorse dall'equipaggio dell'imbarcazione, entrambe stanno bene.

