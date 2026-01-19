Emù in fuga dalla Polizia finisce in manette | il video divertente del momento in cui viene arrestato

Un’emù in fuga dalla Polizia in Florida ha attirato l’attenzione con un episodio insolito. Dopo aver scavalcato il recinto, l’animale è stato protagonista di un inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine. Il video mostra il momento in cui l’emù viene “arrestato” e messo in sicurezza, tornando poi a casa senza ferite. Un episodio curioso che ha fatto sorridere molti online.

In Florida, un emù scappa dal suo recinto e finisce al centro di un rocambolesco e divertente inseguimento della Polizia: "arrestato" con tanto di manette alle zampe, torna a casa sano e salvo.🔗 Leggi su Fanpage.it Catania, pusher appena 20enne tenta la fuga, ma viene arrestato dalla Polizia

Durante un'operazione di controllo a Catania, la Polizia ha arrestato un giovane di 20 anni di Gravina, noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'individuo ha tentato di fuggire ma è stato prontamente catturato. L'intervento rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

