Il viaggio di Nyumba torna in Calabria dove l' accoglienza diventa casa

Nyumba, il documentario di Paola Bottero, torna in Calabria, la regione che ha dato inizio al suo viaggio, dopo aver raccolto le testimonianze di cinque migranti africani che si sono stabiliti lungo le coste calabresi. La regista ha deciso di tornare sul luogo per mostrare come l’accoglienza si trasforma in una vera e propria casa per chi cerca un nuovo inizio. Uno dei protagonisti, Ahmed, ha aperto un piccolo negozio nel centro di Reggio Calabria, simbolo di un percorso di integrazione.

Il premiato docufilm di Paola Bottero al centro di un progetto di proiezioni sul territorio regionale che parte da Reggio e diventa anche memoria dei migranti vittima delle stragi del Mediterraneo Ora Nyumba è pronto al salto verso la distribuzione, ma prima Paola Bottero ha voluto riportarlo letteralmente a casa (la parola del titolo significa proprio questo, in lingua swahili), con un ciclo di proiezioni speciali calabresi seguite da dibattiti con il cast e rivolte anche alle scuole. A Reggio lo vedremo il 27 febbraio al cinema Odeon. Il progetto ‘Calabria significa casa’ riannoda i fili con il percorso di un lavoro che ha quasi scelto da sé la sua strada.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Calabria significa casa, a Reggio Calabria la presentazione del docufilm Nyumba A Reggio Calabria è stato presentato il nuovo docufilm Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto, il territorio diventa esperienza Il bergamotto di Reggio Calabria passa dall’essere un semplice agrume a diventare protagonista di un progetto turistico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calabria significa casa, a Reggio Calabria la presentazione del docufilm Nyumba; ‘Nyumba’, ecco il docufilm che trasforma la memoria di Cutro in un percorso di accoglienza. NYUMBA, cinque premi per il docufilmCon la fine della prima tornata festivaliera, Nyumba chiude il suo percorso iniziale con cinque prestigiosi riconoscimenti. Il docufilm, scritto da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e ... ilmessaggero.it CALABRIA SIGNIFICA CASA, NYUMBA: VIVERE UN TERRITORIO ATTRAVERSO L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE Un evento, 12 tappe in memoria della strage di Cutro, per costruire insieme una nuova cultura dell’accoglienza. dopo la proiezione del doc facebook