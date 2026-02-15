Il tabù è caduto! Lisa Vittozzi regala il primo oro al biathlon nella storia delle Olimpiadi!

Lisa Vittozzi ha vinto il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon, rompendo un tabù che durava da sempre. La vittoria è arrivata a Milano Cortina 2026, sulle piste di Anterselva, durante la gara di 10 km pursuit femminile. La campionessa ha corso con grande determinazione, portando a casa il risultato storico e regalando una medaglia preziosa alla nazionale italiana.

La nona medaglia è la prima d’oro per l’Italia del biathlon ai Giochi Olimpici: il merito è di Lisa Vittozzi, che a Milano Cortina 2026, sulle nevi di Anterselva, vince la 10 km pursuit femminile, dopo aver conquistato l’ argento nella staffetta 4×6 km mista assieme a Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer. Quello appena citato è stato anche il secondo argento della storia dell’Italia ai Giochi, con l’unico precedente che era quello di Nagano 1998, quando nella 20 km individuale maschile Pieralberto Carrara aveva chiuso alla piazza d’onore. Sei, invece, i bronzi dell’Italia finora alle Olimpiadi: a Calgary 1988 Johann Passler fu terzo sia nella 20 km maschile che nella staffetta 4×7,5 km maschile, assieme a Werner Kiem, Gottlieb Taschler ed Andreas Zingerle, poi a Sochi 2014 Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Lukas Hofer salgono sul gradino più basso del podio nella staffetta mista, piazzamento confermato a PyeongChang 2018, con Lisa Vittozzi, al posto di Oberhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi ha vinto il primo oro olimpico per il biathlon italiano, una vittoria che arriva dopo una rimonta spettacolare durante la gara di inseguimento femminile a Milano-Cortina.

Lisa Vittozzi ha conquistato il suo primo oro storico nel biathlon femminile ad Anterselva, grazie alla sua precisione e velocità nella gara di inseguimento sui 10 km.

