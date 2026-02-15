Biathlon femminile Lisa Vittozzi strepitosa | primo oro della specialità nella storia azzurra

Lisa Vittozzi ha conquistato il suo primo oro storico nel biathlon femminile ad Anterselva, grazie alla sua precisione e velocità nella gara di inseguimento sui 10 km. La sua vittoria arriva dopo aver sparato con grande sicurezza e aver mantenuto un ritmo costante, superando gli avversari e scrivendo un nuovo capitolo per lo sport italiano. La Biathlon Italia non aveva mai visto un risultato simile prima d'ora.

La storia del Biathlon italiano si chiama Lisa Vittozzi: la più precisa e più veloce nella 10 km prova di inseguimento ad Anterselva dove conquista un oro storico, splendido, eccezionale, non sbagliando nulla. Una gara perfetta al tiro, in pista con una gestione tattica perfetta, il poligono di oggi è semplicemente indimenticabile. È il primo oro nella storia del Biathlon azzurro, brividi indimenticabili. La splendida gara di Vittozzi. Pronti via, partita con il pettorale numero 5, la 31enne di Pieve di Cadore fa subito due poligoni pazzeschi, dieci centri su dieci ed è tra le prime in classifica: molto veloce, in questa gara bisogna essere precisi e veloci nel fare uscire i colpi e lei così ha fatto.