Il sogno di Lucas Pinheiro Braathen | dall’amore per Isadora all’Oro per il Brasile
Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l’oro a Milano Cortina 2026, dopo aver superato le difficoltà legate alla sua storia personale. Il suo amore per Isadora e le sfide affrontate lo hanno spinto a raggiungere questo risultato importante, che rappresenta anche un traguardo per il Brasile. Durante l’evento, ha mostrato una grinta speciale, dedicando la vittoria alle persone che lo hanno sostenuto in questi anni.
Lo sciatore Lucas Pinheiro Braathen trionfa a Milano Cortina 2026: una rinascita umana prima che sportiva tra le vette olimpiche. Lo sciatore Lucas Pinheiro Braathen trionfa a Milano Cortina 2026: una rinascita umana prima che sportiva tra le vette olimpiche con Isadora Lucas Pinheiro Braathen ha compiuto l’impresa più incredibile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista Olympia delle Tofane il talento venticinquenne ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante scrivendo una pagina di storia dello sport senza precedenti. Nato in Norvegia da madre brasiliana Braathen è diventato ufficialmente il primo atleta nella storia del Brasile a vincere una medaglia ai Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Quanto guadagna Lucas Pinheiro Braathen dopo l'oro olimpico del Brasile?
Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto l’oro olimpico, portando una medaglia storica al Brasile e cambiando il volto dello sci alpino in Sud America.
Chi è Lucas Pinheiro Braathen, primo oro del Brasile alle Olimpiadi invernali
Lucas Pinheiro Braathen ha vinto il suo primo oro olimpico a Milano-Cortina 2026 perché ha dominato la discesa libera, diventando il primo atleta brasiliano a salire sul podio in questa disciplina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina, i sogni di Lucas Pinheiro Braathen, primo oro del Brasile; La gioia di Lucas Pinheiro Braathen: Non posso crederci! Se hai un sogno, puoi realizzarlo; I complimenti di Alberto Tomba a Lucas Pinheiro Braathen dopo l'oro Olimpico: Sei il migliore! · Sci alpino a Milano Cortina 2026; MXGP, Lucas Coenen: Il Supercross? È il mio sogno.
Alberto Tomba chiama Lucas Pinheiro Braathen dopo l’oro a Milano Cortina 2026: la reazione in lacrime emoziona i fanLucas Pinheiro Braathen conquista l’oro a Milano Cortina 2026 e riceve i complimenti di Alberto Tomba in una telefonata emozionante: la prima medaglia olimpica invernale per il Brasile diventa virale. cinemaserietv.it
Chi è Lucas Pinheiro Braathen, il brasiliano campione olimpico a Milano Cortina 2026Classe 2000, norvegese con madre brasiliana, ha vinto l'oro nello Slalom Gigante. Sul podio è salito con un salto. Le lacrime lo hanno fermato nel canto dell'inno. Difficile non notarlo già dalla ceri ... vanityfair.it
#MilanoCortina2026 Lucas Pinheiro #Braathen trionfa nello slalom gigante e conquista il primo storico oro per il Brasile. Anche Alberto Tomba si congratula: "Ci stai credendo Sei il migliore" e lui risponde: "No, non posso crederci. Grazie mille leggenda". facebook
Tifa San Paolo, balla il samba e ama la churrascaria: chi è Lucas Pinheiro #Braathen, "o fenomeno da neve" x.com