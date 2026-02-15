Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l’oro a Milano Cortina 2026, dopo aver superato le difficoltà legate alla sua storia personale. Il suo amore per Isadora e le sfide affrontate lo hanno spinto a raggiungere questo risultato importante, che rappresenta anche un traguardo per il Brasile. Durante l’evento, ha mostrato una grinta speciale, dedicando la vittoria alle persone che lo hanno sostenuto in questi anni.

Lo sciatore Lucas Pinheiro Braathen trionfa a Milano Cortina 2026: una rinascita umana prima che sportiva tra le vette olimpiche con Isadora Lucas Pinheiro Braathen ha compiuto l'impresa più incredibile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista Olympia delle Tofane il talento venticinquenne ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom gigante scrivendo una pagina di storia dello sport senza precedenti. Nato in Norvegia da madre brasiliana Braathen è diventato ufficialmente il primo atleta nella storia del Brasile a vincere una medaglia ai Giochi olimpici invernali.

Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto l’oro olimpico, portando una medaglia storica al Brasile e cambiando il volto dello sci alpino in Sud America.

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto il suo primo oro olimpico a Milano-Cortina 2026 perché ha dominato la discesa libera, diventando il primo atleta brasiliano a salire sul podio in questa disciplina.

