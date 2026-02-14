Chi è Lucas Pinheiro Braathen primo oro del Brasile alle Olimpiadi invernali

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto il suo primo oro olimpico a Milano-Cortina 2026 perché ha dominato la discesa libera, diventando il primo atleta brasiliano a salire sul podio in questa disciplina. La sua vittoria sorprende molti, dato che il Brasile è tradizionalmente forte nelle discipline estive e poco presente nelle gare di sci. Braathen, che si allena sulle Alpi prima delle competizioni, ha dimostrato grande determinazione affrontando le piste più ripide e ghiacciate.

Lucas Pinheiro Braathen entra nella storia a Milano-Cortina 2026 conquistando la prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali. Lo sciatore, nato in Norvegia e naturalizzato brasiliano, ha dominato lo slalom gigante con il tempo complessivo di 2’25”00, grazie a due manche impeccabili. Alle sue spalle gli svizzeri Marco Odermatt, argento a 58 centesimi, e Loïc Meillard, bronzo a 1”17. Al traguardo, Braathen non ha trattenuto l’emozione: “Non posso crederci. Se credi nel tuo sogno e lavori con ostinazione puoi farcela. Anche il Brasile sarà orgoglioso”. Dalla Norvegia al Brasile, le origini e la carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

