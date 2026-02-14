Quanto guadagna Lucas Pinheiro Braathen dopo l' oro olimpico del Brasile?

Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto l’oro olimpico, portando una medaglia storica al Brasile e cambiando il volto dello sci alpino in Sud America. La vittoria si è concretizzata con un tempo di 1 minuto e 30 secondi, e ora si parla anche di quanto potrebbe guadagnare grazie a questo successo. La conquista ha attirato l’attenzione di sponsor e investitori, creando aspettative su eventuali premi e accordi commerciali.

Un risultato che ridefinisce lo scenario dello sci alpino e accende nuove speranze per il continente sudamericano è arrivato nel primo pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026. Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato l’oro nel gigante ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, segnando la prima medaglia d’oro attribuita a un atleta sudamericano in questa disciplina e aprendo una pagina storica per lo sport in regioni finora lontane dall’élite olimpica. Durante la prima manche, Braathen ha scritto una prestazione spaziale sulla pista Stelvio, infliggendo distacchi notevoli agli avversari. Il margine nei confronti del rivale più vicino, lo svizzero Marco Odermatt, si è attestato a 0,95 secondi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Quanto guadagna Lucas Pinheiro Braathen dopo l'oro olimpico del Brasile? Primo oro per il Brasile alle Olimpiadi Invernali! Quanti soldi guadagna Lucas Pinheiro Braathen? Cifra da samba Il Brasile ha vinto il suo primo oro alle Olimpiadi Invernali grazie a Lucas Pinheiro Braathen, che ha conquistato il podio nello snowboard, portando a casa una medaglia d’oro inattesa. Chi è Lucas Pinheiro Braathen, prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia d’oro per il Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver dominato le due prove di slalom gigante. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. STORIA A MILANO-CORTINA: IL BRASILE È ORO! Oggi lo sci alpino scrive un capitolo senza precedenti. Lucas Pinheiro Braathen vince lo Slalom Gigante e regala al Brasile e a tutto il Sudamerica la prima, leggendaria medaglia d’oro nella storia facebook Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la prima medaglia di sempre per il Brasile alle Olimpiadi invernali: un oro nello slalom gigante x.com